Орлов критически оценил работу Манчини в "Зените"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов критически оценил работу главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Глядя на игру "Зенита", приходишь к очень плохому выводу. Мне кажется, 10 лет пошли насмарку. 10 лет была вертикаль "Зенита", 10 лет клуб поднимался, завоёвывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта. Сейчас надо создавать команду. У "Зенита" тренер итальянец, но он Фигаро. Фигаро там, Фигаро здесь. Манчини - удивительный тренер. Наверное, это в прошлом заслуженный футболист, заслуженный тренер, но работает он спустя рукава.

В "Зените" разбаланс, а это работа тренера, его штаба. Нельзя, чтобы Петербург потерял команду, которая 10 лет шла вперёд. Обидно. После матча мои московские коллеги говорят, что сама игра у "Зенита" сейчас заурядная, футболисты заурядные. Как до этого опустились?" - сказал Орлов.

Отметим, что Манчини, вероятнее всего, покинет "Зенит" уже по окончании сезона, поскольку команда провалилась во всех турнирах.

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