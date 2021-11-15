Орлов критически высказался о Зобнине

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Орлов критически высказался о ЗобнинеФото: инстаграм Зобнина/Автор неизвестен

Знаменитый российский журналист Геннадий Орлов критически высказался об игре хавбека московского "Спартака" и сборной России Романа Зобнина.

"Без полузащитников нечего делать на футбольном поле, и это проблема сборной России.

Ну вот выпускают Зобнина. Он хоть что-нибудь может создать? Сколько уже играет за "Спартак". Он у нас вообще ходит в сборной как креатура, на которую всегда надеются. Но эффективности на поле с точки зрения созидающего игрока очень мало. Поэтому я не знаю, почему держатся за Зобнина.

Роман – олицетворение безысходности российского футбола. Он в "Спартаке" ведущий игрок, но команда-то не играет. Может, в этом причина – лидеры тянут "Спартак" на девятое место в турнирной таблице", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

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