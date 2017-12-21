Орлов: "Лучший игрок года - Промес"

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Орлов: "Лучший игрок года - Промес"
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, кто входит в тройку лучших футболистов РФПЛ в 2017 году по его мнение.

"Лучший игрок года, на мой взгляд, Квинси Промес. Второй - Акинфеев, а третий - Кокорин. Исхожу из того, что эти футболисты тянули свои команды. Смолов не попадает в тройку, потому что он долго не играл из-за травмы. Это три выдающихся игрока.

Квинси - лучший нападающий, и он умеет больше, чем Смолов и Кокорин. Если бы Федор играл весь год, то мог бы поспорить со спартаковцем, потому что до конца его таланта мы не знаем.

Сколько раз Акинфеев выручал ЦСКА? А сколько раз он выручал сборную России? Он в порядке. Вспомните, как Игорь играл в двух последних товарищеских матчах. Это вратарь номер один в стране, и он выступает на высоком уровне, давно держит форму. Исхожу также из того, что половина команды ЦСКА - это Акинфеев. Надо уважать мастерство и стабильность", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Не пропустите: Орлов: "Почему всех волнует, что делал Кокорин? Он же стрелял не в человека, а в воздух". | http://soccernews.ru

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