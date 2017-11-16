Орлов: "Луневу не стоит играть со "Спартаком"

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Орлов: "Луневу не стоит играть со "Спартаком"
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о состоянии здоровья вратаря "Зенита" Андрея Лунёва, который получил травмы головы в матче за сборную России. 

"Я вчера разговаривал с Луневым по телефону, и Андрей благодарит всех, кто его поддерживает. Он себя неплохо чувствует. Ему зашили рану, которая, к счастью, оказалась неглубокой, и есть сотрясение. Лунёв мне даже сказал, что хочет выйти к "Спартаку". Но я думаю, что это делать не надо. У "Зенита" есть Лодыгин, а Андрею надо выздороветь. Лунёв - замечательный вратарь, настоящий дублёр Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Матч 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября.

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