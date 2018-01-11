Орлов: "Луневу сделали операцию на мениске"



Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев перенес операцию на колене.

"Лунев сделал операцию мениска в этот перерыв. Врачи смотрят, как он будет восстанавливаться – как быстро", - приводят слова Орлова российские СМИ.

В этом сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах и пропустил 13 голов.

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