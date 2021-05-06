Орлов: "Максименко - ребенок в воротах"
Фото твиттер "Зенита"
Журналист Геннадий Орлов рассказал, какие вратари подошли бы "Зениту".
"Думаю, голкипер для "Зенита" вырастет в своем городе. Сафонов не подойдет. Дюпин мне интереснее, хотя у него тоже такая манера игры, которая не вызывает спокойствия у своих защитников. Однако он, конечно, тянет мячи и играет сильнее Сафонова. Сафонов еще несостоявшийся, ему нужно поиграть года три-четыре.
Максименко мне тоже не нравится. Он не уверенный. Это еще какой-то ребенок в воротах. У него бывают детские ошибки. Иногда выручает? Слово "иногда" - ключевое, а должен постоянно выручать.
Голкипер - это не тот, кто из девяток достает мячи, а тот, кто бабочек не пропускает. Яшин был такой", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Напомним, что сейчас "Зенит" рассчитывает на двух вратарей - Андрея Лунева и Михаила Кержакова.
Читайте также: "Зенит" продлил контракт с Мостовым. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" и ПСЖ поборются за игрока "Монако"
-
"Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе "серебро" УПЛ
-
"Герта" разгромила "Фрайбург" и покинула зону вылета Бундеслиги
-
Стало известно, кто обслужит финал Кубка России
-
В "Крыльях Советов" высказались о неполучении лицензии РПЛ
-
Орлов: "Максименко - ребенок в воротах"
-
Давид Вилья получил должность в индийском клубе
-
"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира ФНЛ
-
Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"
-
"Боруссия" продлила контракт со своим воспитанником
-
Кака высказался по поводу борьбы "Милана" за ЛЧ
-
Спортивный директор "Ювентуса" может уйти в "Баварию"
-
Тер Штеген прокомментировал долг "Барселоны"
-
Мартинес в финальной стадии продления контракта с "Интером"
-
Фабиан Руис может перейти в "Реал"
-
Игрока "Пизы" дисквалифицировали за расизм
-
Зидан может уйти из "Реала"
-
Моуринью хочет купить в "Рому" игрока "МЮ"
-
Мостовой рассказал, как на него повлияла обратная замена в матче за сборную России
-
Назначены арбитры на матчи 35-го тура Ла Лиги