Орлов: "Максименко - ребенок в воротах"

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орлов

Орлов: "Максименко - ребенок в воротах" Фото твиттер "Зенита"

Журналист Геннадий Орлов рассказал, какие вратари подошли бы "Зениту".

"Думаю, голкипер для "Зенита" вырастет в своем городе. Сафонов не подойдет. Дюпин мне интереснее, хотя у него тоже такая манера игры, которая не вызывает спокойствия у своих защитников. Однако он, конечно, тянет мячи и играет сильнее Сафонова. Сафонов еще несостоявшийся, ему нужно поиграть года три-четыре.

Максименко мне тоже не нравится. Он не уверенный. Это еще какой-то ребенок в воротах. У него бывают детские ошибки. Иногда выручает? Слово "иногда" - ключевое, а должен постоянно выручать.

Голкипер - это не тот, кто из девяток достает мячи, а тот, кто бабочек не пропускает. Яшин был такой", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

Напомним, что сейчас "Зенит" рассчитывает на двух вратарей - Андрея Лунева и Михаила Кержакова.

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