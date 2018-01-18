Орлов: "Манчини бросил вызов болельщикам "Зенита", которые любят игру Дзюбы и Шатова"
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как он относится к переводу во вторую команду "Зенита" полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы.
"Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы "Зенит" был на слуху, потому что количество упоминаний в СМИ приведет к большей посещаемости на стадионе. Но то, что Роберто Манчини бросил вызов, это однозначно. Кому? Болельщикам "Зенита", которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики "Зенита". И он свое тренерское имя и репутацию положил на весы. Если он добьется успехов без них – ура. А если нет, если успехи будут сдержанные? Это острая тема.
Пришел Манчини и взъелся на Дзюбу и Шатова. Почему, потому что они лидеры раздевалки? Мы же не знаем, кто ему и как подавал информацию.Он же собирал мнения, и лидеров нужно укротить - это так в любом коллективе. Работу Манчини будем судить по результату", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что Манчини не рассчитывает на Шатова и Дзюбу и оба игрока могут сменить клуб этой зимой.
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|Спартак Москва
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|Краснодар
|20
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|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
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|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
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|16
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|20
|12