Орлов: "Манчини бросил вызов болельщикам "Зенита", которые любят игру Дзюбы и Шатова"



Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, как он относится к переводу во вторую команду "Зенита" полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы.

"Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы "Зенит" был на слуху, потому что количество упоминаний в СМИ приведет к большей посещаемости на стадионе. Но то, что Роберто Манчини бросил вызов, это однозначно. Кому? Болельщикам "Зенита", которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики "Зенита". И он свое тренерское имя и репутацию положил на весы. Если он добьется успехов без них – ура. А если нет, если успехи будут сдержанные? Это острая тема.

Пришел Манчини и взъелся на Дзюбу и Шатова. Почему, потому что они лидеры раздевалки? Мы же не знаем, кто ему и как подавал информацию.Он же собирал мнения, и лидеров нужно укротить - это так в любом коллективе. Работу Манчини будем судить по результату", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Манчини не рассчитывает на Шатова и Дзюбу и оба игрока могут сменить клуб этой зимой.

Не пропустите: Мевля: "Еще есть шансы стать чемпионами". | http://soccernews.ru