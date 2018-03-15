Орлов: "Манчини? Когда мужик слабый, он уже не мужик"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, который неоднократно выражал недовольство работой клуба на трансферном рынке.
"Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как "Манчестер Сити". Но это плутовство. Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещё были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Напомним, что после 22 туров "Зенит" находится на пятом место в Премьер-лиге.
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