Орлов: "Манчини не до конца знал возможности своего резерва"

Теги кубок россиидинамо санкт-петербургзенит санкт-петербург

Орлов: "Манчини не до конца знал возможности своего резерва"Известный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России между петербургским "Динамо" и "Зенитом " (3:2 д.в.).

"В России появилось еще одно дерби! Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!

Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты "Динамо" – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника.

В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Геннадий! Что вам не понятно??? Дело не в Манчини, а в арбитре Кукуяне и в его не квалифицированной работы! Арбитр Кукуян провалил судейство и ПЕРЕЧЕРКНУЛ все старания Манчини и Зенита на успешный СПРАВЕДЛИВЫЙ результат! Арбитр Кукуян НАПАРТАЧИЛ по полной! Из-за этого Зенит и ПРОИГРАЛ и вылетел из розыгрыша Кубка. Там не было красной! Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ! На повторе это ОТЛИЧНО видно!!! Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон! Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!! Как и в матче Спартака с Тосно ошибся арбитр Сельдяков и получил двойку за судейство! Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ! Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!! СКАНДАЛ!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 5 13
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Вест Хэм Юнайтед 5 4
18 Эвертон 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов