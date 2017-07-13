Орлов: "Меню игроков "Зенита" от Манчини почти пуританское"

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Орлов: "Меню игроков "Зенита" от Манчини почти пуританское"
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что питательный рацион игроков "Зенита" очень изменился с приходом нового главного тренера Роберто Манчини.

"У меня есть инсайд по питанию "Зенита" от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли - как можно меньше. При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар "Зенита", счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке", - приводят слова Орлова российские СМИ.

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