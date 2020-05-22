Орлов: "Может быть, Испания заставит Смолова вернуться на былой уровень"

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Орлов: "Может быть, Испания заставит Смолова вернуться на былой уровень"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем "Локомотива" Федоре Смолове, находящемся в аренде в "Сельте".

"Смолов сам по себе несовременный футболист! Часто выключается из игры. Может быть, Испания заставит Смолова вернуться на былой уровень. Дело было не в Сёмине, а в самом игроке. Нужно больше двигаться, бороться за мяч. Почему Федор перестал попадать в сборную? Кто в этом виноват? Он перестал прогрессировать.

На данный момент он не соответствует уровню современного футбола. Посмотрите на игру Левандовски в "Баварии", который всю игру терзает защиту соперников. Влево, вправо, вперед, назад. Хочу пожелать Смолову удачи, здоровья и, прежде всего, прибавить. Да, отметился хорошим голом в матче с "Реалом". Однако этого недостаточно", - сказал Орлов.

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