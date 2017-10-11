Орлов: "Надо вернуть в сборную тех, кто умеет играть в футбол"

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Орлов: "Надо вернуть в сборную тех, кто умеет играть в футбол"Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру сборной России после матча с Ираном (1:1). По его словам, сейчас в сборной нет игроков, способных созидать.

"Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин то уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке", - сказал он. | soccernews.ru

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