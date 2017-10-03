Орлов: "Наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера"

Российский футбольный телекомментатор Геннадий Орлов предполагает, что во время зимнего межсезонья "Краснодар" может решиться на смену главного тренера.

"Полагаю, Игоря Шалимова до зимы точно никто не освободит от обязанностей. В этом просто нет смысла. Но, наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера" - сказал Орлов.

Стоит отметить, что "Краснодар" по итогам 12 туров занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 21 очко. Что касается других турниров, то "быки" уже вылетели из Кубка России и Лиги Европы.

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