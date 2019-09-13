Орлов назвал лучшего левого полузащитника России за последние 15 лет

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшим левым полузащитником страны за последние годы.

"Нет достойной замены Жиркову, поэтому он до сих пор играет и в клубе, и в сборной. Таково его мастерство, что без него нашей сборной не обойтись. Нет, у него не открылось второе дыхание, это всё ещё первое. С тех пор как Жирков, ещё игрок ЦСКА, вошёл в сборную, лучше него никто не играет на этой позиции в нашей стране.

Это ещё какой-то 2005-й, может быть. В 2008-м он уже блистал в команде Хиддинка. Жирков - выдающийся игрок и настолько техничный, что равных ему нет по работе с мячом. И то, что Черчесов возвратил его в оборону, было ошибкой, на мой взгляд. И когда Жирков стал играть в полузащите, стало больше остроты, и в конце концов Фернандес спас Россию, забив Казахстану на 89-й минуте", - сказал Орлов.

36-летний Жирков в течение карьеры выступал за тамбовский "Спартак", ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит". За сборную России игрок провёл 90 матчей и забил 2 гола.

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