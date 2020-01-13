Орлов назвал позицию, которую "Зенит" хочет усилить зимой

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Орлов назвал позицию, которую "Зенит" хочет усилить зимой

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился инсайдерской информацией о зимних трансферных планах "Зенита".

"Зениту" сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. ­Команда имеет двух выдающихся нападающих - это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что "Зенит" ищет хорошую "десятку", и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый "фейр плей" сейчас "Зениту" это позволяет", - сказал Орлов.

По данным СМИ, "Зенит" интересуется форвардом "Торино" Симоне Дзадзой. Других слухов вокруг питерского клуба в последние дни нет.

"Сине-бело-голубые" занимают первое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

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