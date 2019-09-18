Орлов назвал предполагаемые сроки возвращения Кокорина на поле

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Орлов назвал предполагаемые сроки возвращения Кокорина на поле

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о перспективах нападающего "Зенита" Александра Кокорина вернуться на поле до конца текущего года.

"Когда Азмун получил повреждение в матче с "Лионом", сразу подумал о Кокорине, с которым "Зенит" подписал контракт. Александр может стать реальным джокером. Единственное - ему надо набрать форму. Месяц или полтора - и, думаю, уже вольётся в состав. Так быстро? Да. Сейчас ему ещё нужно пройти углублённое медобследование. А затем... Во всяком случае, мотивация у Кокорина будет сумасшедшая!" - сказал Орлов.

Напомним, что с октября прошлого года Кокорин находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии общего режима.

Во вторник футболист покинул места лишения свободы условно-досрочно. "Зенит" заключил с ним контракт до конца сезона и внёс в заявку команды.

Не пропустите: СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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