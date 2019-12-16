Орлов назвал причину невыхода "Зенита" в плей-офф Лиги Чемпионов

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Орлов назвал причину невыхода "Зенита" в плей-офф Лиги Чемпионов

Известный телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов порассуждал о провале "сине-бело-голубых" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"По большому счёту, "Зенит" оказался не готов к Лиге Чемпионов. Сейчас у "Зенита" не тот подбор футболистов, чтобы выходить в плей-офф Лиги Чемпионов. Не хватает классных исполнителей. Считаю, что некоторые игроки из команды Сергея Семака, например, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, вообще не прошли бы в основной состав во времена Лучано Спаллетти или Андре Виллаш-Боаша.

Понизился уровень не только "Зенита", а всего нашего чемпионата. И думаю, что дальше будет ещё хуже. Мне не нравится, что решили принять новый лимит на легионеров - всего восемь иностранцев в заявке. Это резко ослабит конкуренцию, даст большие поблажки для молодых россиян. Да надо наоборот - забыть о лимите. Думать только о классе футболистов, если ставить задачи в Лиге Чемпионов. Россияне должны играть не из-за того, что у них есть правильный паспорт, а пробиваться в основу, выигрывать борьбу у сильных легионеров", - сказал Орлов.

Напомним, что "Зенит" занял последнее место в группе с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".

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