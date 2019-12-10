Орлов назвал причину оскорблений Дзюбы со стороны фанатов

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему болельщики в течение последнего месяца скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артём ушёл из "Спартака", хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.

Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в "Арсенал", когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с "Динамо" он создал два момента. Артём находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть", - сказал Орлов.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.

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