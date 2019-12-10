Орлов назвал причину оскорблений Дзюбы со стороны фанатов
Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему болельщики в течение последнего месяца скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
"Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артём ушёл из "Спартака", хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.
Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в "Арсенал", когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с "Динамо" он создал два момента. Артём находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть", - сказал Орлов.
В текущем сезоне 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15