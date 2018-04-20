Орлов назвал Селихова ошибкой селекции "Спартака"

Теги спартак москваалександр селиховгеннадий орлов

Орлов назвал Селихова ошибкой селекции "Спартака"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" совершил ошибку, подписав вратаря Александра Селихова.

"Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались", - заявил Орлов в передаче "ГСО Live". 

В нынешнем сезоне 24-летний Селихов провел за "Спартак" 27 матчей и пропустил 30 голов.

Не пропустите: "Спартак" интересуется бразильцем из Украины. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов