Орлов назвал Селихова ошибкой селекции "Спартака"



Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартак" совершил ошибку, подписав вратаря Александра Селихова.

"Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались", - заявил Орлов в передаче "ГСО Live".

В нынешнем сезоне 24-летний Селихов провел за "Спартак" 27 матчей и пропустил 30 голов.

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