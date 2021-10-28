Орлов назвал "Спартак" "идиотами"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в московском "Спартаке".
"У "Спартака" каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините меня. Ну что это такое? Был один тренер – заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея? Мы что, видим, как пришел новый тренер с новыми идеями? Ларссон деградировал, Соболев тоже остановился в росте. Один Бакаев бегает, но он сам по себе.
А что с защитниками творится? Ну это просто проходной двор. «Зенит» мог им восемь забить. Да не только с «Зенитом», они со всеми играют плохо. Команда бодается, но смысла игры, наигранных комбинаций – ну ничего нет. Это исход менеджмента, к этому все шло.
Куда Витория пошел? Он что, не понимал, что идет на развалины? Ну он же пошел. Чего пошел? Должен был посмотреть, что из себя «Спартак» представляет. А сейчас же он не может сказать, что это игроки ему не подходят.
Руй не может наладить игру в защите, а это первое, что должен делать тренер. Все любят атакующий футбол, но побеждает тот, кто меньше пропускает. Обезопась свои ворота, а потом расцветай впереди", – заявил Орлов.
После 12 туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" располагается на 7-м месте, набрав 17 очков.
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