Орлов: "Не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо"

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Орлов: "Не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о предстоящем матче чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом".

"Вовсе не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо". Не факт, что будет в этом матче победа. Я всегда предостерегаю по поводу "сине-бело-голубых". Да, 20 очков, лидеры - это молодцы, и у команды потрясающая поддержка. Команда молодая, и всем это интересно. Никто не знает потолка этой молодой команды, никто не знает потенциала аргентинских игроков, да и не только аргентинских. Как у нас расцвёл и поднимает планку в каждом матче Кокорин, появился Кузяев, который также поднимает планку. А остальные россияне как-то пока недотягивают.

И Лунёв ещё на уровне. Но вратарь «Зенита» немного озадачил меня словами о том, что он ещё не готов конкурировать с Акинфеевым. С чего это ты вдруг шаг назад делаешь? Вызван в сборную - значит, конкурируешь за место в команде. Зачем ты фразу эту сказал? Непонятно", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября и начнется в 14:00 мск.

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комментарии
Виктор

Судя по тому, как Динамо сыграло против новичков сборной, можно СМЕЛО предположить, что Зенит, в пух и прах, РАЗГРОМИТ Динамо! Что Калитвинцев делает в Динамо, как он тренирует, что Динамо так ПРОВАЛИЛО матч со сборной? Товарищеская проверка показала, что Динамо, с такой игрой, может снова официально ВЫЛЕТЕТЬ в ФНЛ!!! Надо Калитвинцеву улучшить качество тренировок и всё внимание сосредоточить на командном взаимодействии, что в атаке, что в обороне! Это будет футбольным чудом если Динамо сыграет ВНИЧЬЮ, в лучшем случае. А в худшем раскладе - Динамо может РАЗГРОМНО проиграть. Все факты ПРОТИВ Динамо! Сумеет ли Динамо собраться и достойно сыграть - будем ПОСМОТРЕТЬ! Пока у Динамо дела ПЛОХИ и не видно УЛУЧШЕНИЯ! В Динамо провалили старт сезона и надо выправлять ситуацию, а то не ровён час, СНОВА загремят под фанфары в ФНЛ. С такой безобразной игрой им НЕЧЕГО делать в РФПЛ!!!

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