Орлов: "Не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о предстоящем матче чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом".

"Вовсе не факт, что "Зенит" разгромит "Динамо". Не факт, что будет в этом матче победа. Я всегда предостерегаю по поводу "сине-бело-голубых". Да, 20 очков, лидеры - это молодцы, и у команды потрясающая поддержка. Команда молодая, и всем это интересно. Никто не знает потолка этой молодой команды, никто не знает потенциала аргентинских игроков, да и не только аргентинских. Как у нас расцвёл и поднимает планку в каждом матче Кокорин, появился Кузяев, который также поднимает планку. А остальные россияне как-то пока недотягивают.

И Лунёв ещё на уровне. Но вратарь «Зенита» немного озадачил меня словами о том, что он ещё не готов конкурировать с Акинфеевым. С чего это ты вдруг шаг назад делаешь? Вызван в сборную - значит, конкурируешь за место в команде. Зачем ты фразу эту сказал? Непонятно", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 10 сентября и начнется в 14:00 мск.

Не пропустите: Орлов: "Почему за перенос медиацентра платим мы, петербуржцы?". | http://soccernews.ru