Орлов: "Не советую Смолову уезжать в Европе"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающему "Краснодару" Федору Смолову не нужно спешить уезжать в Европу, несмотря на удачный матч за сборную России против Испании (3:3), в котором он сделал дубль.

"Смолов необыкновенно проявил себя в матче с Испанией, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции говорил, что Фёдор — форвард очень высокого уровня. Такая оценка из уст наставника испанцев - это очень здорово. Купит ли его какой-то европейский клуб? А зачем? У нас что, задача продать его? Я за то, чтобы все хорошие футболисты оставались здесь. Даже если он сам хочет уехать, у меня другое мнение. Надо оставаться. Вот Слуцкий ушёл из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а сейчас тренирует команду второй английской лиги. Что он там делает? Здесь был бы в Лиге чемпионов. Спортсмены считают Лигу чемпионов главным турниром, и надо проявлять себя там. Разве тот же "Краснодар" не может дойти до Лиги чемпионов? Уходить сегодня - это очень большой риск, потому что конкуренция в европейских грандах сумасшедшая. У них там каждая команда - это сборная мира. Поэтому я не советовал бы Фёдору уезжать. Все говорят: надо, чтобы он играл за границей, и мы потом будем его приглашать… Не факт, что Смолов вообще там будет играть, потому что в Европе высокая конкуренция, а наши футболисты пока не профессионалы на 100%. Потому они так неровно и играют - в одном матче хорошо, в другом - не очень", - приводят слова Орлова российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Смолов провел за "Краснодар" 12 матчей и забил 8 голов.

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