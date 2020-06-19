Орлов: "Неизвестно, заиграет ли Кокорин где-то в Европе"

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Орлов: "Неизвестно, заиграет ли Кокорин где-то в Европе"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о будущем нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который выступает за "Сочи".

"У Кокорина есть какие-то предложения, но, на мой взгляд, ему надо идти только в "Зенит". Если он не вернется, это будет большая ошибка для "Зенита". И неизвестно, заиграет ли где-то в Европе Кокорин. Получается, там ты человек второго сорта, легионер, нужно приходить с устоявшейся психикой, с мастерством.

Посмотрите на Федора Смолова - его выпускают, а он никакой. Один забил? Ну бывает, палка тоже раз в год стреляет. "Реалу" один забил, да, но надо играть по 90 минут, а он ни голевых передач не делает, ни забивает", - цитирует Орлова "Эхо Москвы".

Напомним, контракт футболиста с "Зенитом" истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент он выступает в "Сочи" на правах аренды.

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