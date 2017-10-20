Орлов несогласен с критикой Путина в адрес "Зенита"
Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал критическое замечание президента РФ Владимира Путина относительно ситуации с легионерами в питерском "Зените".
"Послушайте, результат говорит, что этот состав "Зенита" - лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со "Спартаком" у "Севильи" было четыре испанца. Евротурниры - это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В "Реале", кажется, два испанца было в игре с "Тоттенхэмом" - да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках - надо покупать классных футболистов. Предположим, стало по два легионера в команде - народ пойдёт на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с "Базелем". А в "Спартаке" кто задаёт тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.
Есть русская пословица "нельзя быть немножко беременной". Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов. Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: "Где поддержка детско-юношеского футбола?". Ноги же оттуда растут. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд - нужна государственная поддержка, а её нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: "Почему так мало русских игроков?" - сказал Орлов.
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