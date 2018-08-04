Орлов: "Ни одного "зенитовского" аргентинца в большие клубы не зовут"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику питерского "Зенита".
"Я считал ошибкой столь явную ставку на аргентинцев. Не знаю, зачем Костя Сарсания соглашался приглашать пятерых футболистов из этой страны. Когда их было четверо, я уже тогда говорил, что это перекос. В таких ситуациях есть риск формирования отдельной группы игроков, которые окажутся сами по себе, но при этом будут сильно влиять на игру команды. Так и получилось.
Интерес "Интера" к Паредесу? А вы видели где-нибудь сообщение о переговорах с такими клубами? Не видели? Потому что и нет этих предложений! Ни одного "зенитовского" аргентинца в большие клубы не зовут. Звучало мнение, что за сезон в "Зените" они деградировали, но я считаю, это не так. Просто отсутствие интереса к ним и есть их настоящий уровень, который в "Зените" переоценили. И финансово, и по-футбольному. Все это - наследие Манчини", - цитирует работника телевидения Футбол.
Напомним, сегодня "Зенит" сыграет с "Арсеналом". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|6
|3
|Рубин
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Оренбург
|2
|3
|6
|Анжи
|1
|3
|7
|Краснодар
|2
|3
|8
|Динамо Москва
|2
|2
|9
|Локомотив Москва
|2
|2
|10
|ЦСКА Москва
|2
|1
|11
|Крылья Советов
|2
|1
|12
|Уфа
|1
|1
|13
|Арсенал Тула
|2
|1
|14
|Ахмат
|1
|0
|15
|Урал
|2
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0