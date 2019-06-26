Орлов - о лимите: "Придется искать большие деньги, чтобы находить игроков с российским паспортом"

Сегодня, 26 июня, РФС изменил формат лимита на легионеров в РПЛ на "8+17". В связи с этим известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал это решение.

Отметим, что новый формат начнет действовать с сезона-2020/21.

"Это первый шаг к отмене лимита в России. Правильно Сергей Семак сказал, что для "Зенита" в Лиге Чемпионов будет сложно, это принесет дополнительные трудности, у команды не будет маневра в Европе. Сейчас выходит так, что надо опять искать большие деньги, чтобы находить игроков с российским паспортом, а те, кто есть, при таком лимите будут расти в цене. Поэтому в этом вопросе я абсолютно солидарен с Сергеем Семаком.

Я всегда говорил, что лимит вообще не нужен. Но хотя бы такой шаг сделали. Читал интервью Карпина, не очень хорошо он высказался, когда сказал, что мало что поменяется в этом вопросе. Но посмотрим, я всегда критиковал за отсутствие новшеств, но они появились. Теперь есть турнир до 17 лет и новый лимит на легионеров", - сказал Орлов.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5".

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