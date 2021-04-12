Орлов - о Малкоме: "Три буквы тащат его вниз"

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о причинах неудачной игры форварда "Зенита" Малкома.

"В лидерах чемпионата по голевым передачам Нобоа и Дуглас Сантос. А где Малком? Он же играет под нападающими. У него фамилия такая, начинается с "Мал". Понимаете? Эти три буквы тащат его вниз. За какие деньги его приобрели? Когда футболиста берут за такие деньги, нужно, чтобы он сразу был ведущий. Это уже для нового спортивного директора. Если вы убеждаете клуб, чтобы взяли игрока, то должно присутствовать цена-качество", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, "Зенит" купил бразильца у "Барселоны" за € 40 млн в 2019 году.

В текущем сезоне 23-летний нападающий выходил на поле в 17 матчах Чемпионата России. На его счету 1 забитый мяч и две голевые передачи.