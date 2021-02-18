Орлов - о скоростях в современном футболе: "Холанд побежит один в один, и что будет с Джикией?"

Теги эрлинг холандгеннадий орловгеоргий джикия

Орлов - о скоростях в современном футболе: "Холанд побежит один в один, и что будет с Джикией?"Журналист Геннадий Орлов посетовал на нехватку скорости у российских футболистов.

"В России нет футболистов, которые быстро бегают. Это просто провал. А у нас были скоростные игроки – Блохин, Численко, Рейнгольд, Метревели, Беланов. Они бежали как легкоатлеты, даже западные защитники не могли за ними угнаться. Теперь все наши нападающие и полузащитники – тихоходы.

Вы видели вчера Холанда? А Мбаппе? У них же сумасшедший рывок, они за три метра могут оторваться от защитников. У нас даже в сборной России нет ни одного игрока, который может с места развить такую скорость. Семенов – тихоход. Джикия – тоже не быстрый. Вот Холанд побежит один в один, и что будет с Джикией?", – заявил Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге".

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