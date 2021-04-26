Орлов - об удалении Ахметова: "Он что, хотел убить Соболева?"

Фото: Твиттер @championat /кадр из трансляции "Матч ТВ"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о моменте с удалением Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (1:0).

"Вы помните, как Ахметова удалили в игре с "Зенитом"? Ему тогда показали красную карточку за то же самое. Надо просто сесть с Ахметовым и поговорить: "Слушай, парень, что ты хотел сделать Соболеву? Ты его хотел убить?". В центре поля, на кромке, никакого нет момента! Просто бежит и врезается в него. Хорошо, что ногу не сломал. В правилах написано, что даже за намерение нанести травму можно удалять.

Зачем нужно было бить ему в голень? Надкостница — это самое болезненное место. Начало матча. Это раньше в колхозных, заводских командах говорили: "Вот у них Вася бегает из какого-то цеха. Врежь ему в самом начале, чтобы он испугался". Такой подход в средние века мог быть. Но Ахметов! Это игрок, которого в сборную вызывают. Ну что у него в голове? Как будто он специально решил оставить команду в меньшинстве", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".