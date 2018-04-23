Орлов об игре Паредеса: "Он просто гуляет по полю"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника питерского "Зенита" Леандро Паредеса.

"Некоторые игроки "Зенита" гуляют по полю. То, что они делают, - это называется "Гуляй, Вася!". Кто творит? Паредес - в первую очередь. Это самый высокооплачиваемый футболист команды. Кто-то пишет, что за него 40 миллионов евро предлагают "Реал" с "Ювентусом", но он не играет в обороне, вообще себя не утруждает. Полузащитник не может не играть в обороне, а Паредес в каждом матче недорабатывает", - цитирует Орлова Чемпионат.

Напомним, Муслин высказался о возможной работе Михайловича в "Зените". | soccernews.ru