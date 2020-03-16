Орлов объяснил, почему Кокорин сможет заиграть в Европе

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Орлов объяснил, почему Кокорин сможет заиграть в Европе

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о футбольном менталитете нападающего "Сочи" Александра Кокорина, права на которого принадлежат "Зениту".

"Я бы хотел, чтобы он вернулся в "Зенит", но не факт. Пока нет никакой информации. Сам Саша станет решать летом, это его право. Было бы здорово, если бы Кокорин усилил российский клуб. Но мне кажется, Александр способен заиграть в Европе. Его координация, работа с мячом резко отличается от российских игроков. Кокорин очень близок к западному футболу.

Возраст? Ну и что? Это не аргумент, Александр настолько голоден до футбола. При этом не расположен к полноте, держит себя в форме. Лёгкий форвард. Можно и в 29 лет попробовать свои силы на Западе. Конечно, многое зависит от команды, тренера. В любом случае последнее слово за Кокориным. Сейчас нападающий находится просто в великолепной форме", - сказал Орлов.

Напомним, что летом Кокорин станет свободным агентом, если "Зенит" не договорится с ним о продлении контракта.

В составе "Сочи" игрок провёл 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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