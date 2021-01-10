Орлов оценил игру Малкома за "Зенит"
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома.
"В последних матчах "Зенита" уже было видно – все опасные моменты шли через Малкома. Ему надо раскрыться до конца. А вдруг он хрустальный?
Я считаю, что Малком отличное приорбретение. Поле видит, все понимает. Ему нужны хорошие партнеры. Я думаю, Вендела взяли как раз для того, чтоб Малкому легче было. Посмотрим в марте", - приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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