Орлов оценил перспективы Смолова в сборной России

Фото сайт РПЛ

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов порассуждал о шансах форварда "Локомотива" Фёдора Смолова вернуть себе место в составе сборной России.

"Считаю, что Смолов способен побороться с Дзюбой за место в основе сборной России на Чемпионате Европы. Ситуация может развернуться в любую сторону. Помните, Дзюба заменил Смолова, когда у того не пошло на Чемпионате Мира? Сейчас Фёдор выглядит хорошо. Но у него команда начала играть иначе, они стали лучше выглядеть, действуют дисциплинированнее, ответственнее. У Смолова как-то пошло, забивает хорошие голы.

Надо посмотреть, как Смолов подойдёт к Чемпионату Европы. Черчесов не будет врагом самому себе, хоть он и любит Дзюбу. Тренер любил и Гильерме, и Лунева. Если будет игрок лучше, он тут же его поменяет. Конечно, важный матч будет 2 мая, когда Смолову будет противостоять Дзюба. Если Фёдор в каждой игре станет забивать и здорово проявит себя в Петербурге... Но, во-первых, ему ещё надо попасть в сборную. Надо всё время играть. Должна быть конкуренция, и не нужно бояться, что кого-то там не поставят в сборную. Все должны хорошо играть", - сказал Орлов.

После зимней паузы 31-летний Смолов забил 5 голов и сделал 1 ассист в 5 матчах.

Не пропустите: Фигу оценил шансы сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru