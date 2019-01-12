Орлов оценил вероятность перехода Мхитаряна в "Зенит"

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов оценил вероятность перехода полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна в питерский "Зенит".

"Насколько мне известно, у Мхитаряна русская бабушка. В принципе он не скрывает, что хотел бы однажды поиграть в России. Но не сейчас, ведь его цель - показать себя в "Арсенале". Потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет" - сказал Орлов.

Напомним, что сейчас 29-летний Мхитарян восстанавливается после перелома плюсневой кости на правой ноге.

В текущем сезоне армянский хавбек провёл за "Арсенал" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года.

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