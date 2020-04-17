Орлов оценил вероятность ухода Дзюбы в "Лацио"

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Орлов оценил вероятность ухода Дзюбы в "Лацио"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий Артём Дзюба летом сменит "Зенит" на "Лацио".

"Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом", хотя, по моим данным, договор был продлён. С контрактами всегда очень тёмная история. Кто-то из бывших зенитовцев - Аршавин или Широков - сказал, что если Артём сейчас не уйдёт в "Лацио", то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдёт. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам", - сказал Орлов.

В текущем сезоне 31-летний Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах.

Рыночная стоимость российского форварда оценивается в 13 миллионов евро.

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