Орлов оценил вероятность возобновления сезона РПЛ

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о шансах возобновить текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.

"Четыре клуба - "Зенит", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" - хотят продолжать играть, остальные выражают желание остановить чемпионат. Ситуация непростая. Есть один довод, о котором как-то не говорят и не упоминают всуе, что появляются препоны: вдруг, не дай Бог, один футболист заразится, то нужно уводить всю команду на карантин - это большие риски. Теперь, судя по всему, понятно, что до июня не снимутся никакие ограничения в области массовых мероприятий. 60 процентов против 40, что чемпионат закончится. Не будет завершён", - сказал Орлов.

Вынужденная пауза в РПЛ из-за пандемии коронавируса длится с середины марта. В чемпионате осталось провести восемь туров.

По последним данным, в России зафиксированы почти 188 тысяч заражённых человек, 1723 из них умерли.

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