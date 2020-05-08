Орлов оценил вероятность возобновления сезона РПЛ

Теги геннадий орловрплкоронавирус

Орлов оценил вероятность возобновления сезона РПЛ

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о шансах возобновить текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.

"Четыре клуба - "Зенит", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" - хотят продолжать играть, остальные выражают желание остановить чемпионат. Ситуация непростая. Есть один довод, о котором как-то не говорят и не упоминают всуе, что появляются препоны: вдруг, не дай Бог, один футболист заразится, то нужно уводить всю команду на карантин - это большие риски. Теперь, судя по всему, понятно, что до июня не снимутся никакие ограничения в области массовых мероприятий. 60 процентов против 40, что чемпионат закончится. Не будет завершён", - сказал Орлов.

Вынужденная пауза в РПЛ из-за пандемии коронавируса длится с середины марта. В чемпионате осталось провести восемь туров.

По последним данным, в России зафиксированы почти 188 тысяч заражённых человек, 1723 из них умерли.

Не пропустите: Умяров перечислил деньги тверской больнице для борьбы с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче

Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов