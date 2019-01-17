Орлов оценил возможность перехода Романа Еременко в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургроман еременкогеннадий орлов

Орлов оценил возможность перехода Романа Еременко в "Зенит"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов, являющийся болельщиком "Зенита", считает, что петербургский клуб не будет подписывать финского полузащитника Романа Еременко.

"Стоит ли присмотреться к Еременко? Нет, не думаю. Не стоит. Он уже все сказал в футболе и сильно себя скомпрометировал той историей. Явно непопулярной. Брать такого игрока - большой риск. Зачем? Не надо", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 годы. В ноябре 2016 года хавбек был наказан двухлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Отбыв наказание Еременко перешел в "Спартак", за который провел всего четыре матча в чемпионате России. В январе стал свободным агентом, так как "красно-белые" не стали продлевать с ним контракт.

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