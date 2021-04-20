Орлов опасается, что Моуринью возглавит "Зенит"
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов надеется, что Жозе Моуринью не станет главным тренером питерского "Зенита".
"Не дай бог Моуринью захочет прийти в "Зенит"! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен. У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев. Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в "Манчестер Юнайтед", потом в "Тоттенхэме" - и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет", - сказал Орлов.
Напомним, что в понедельник 58-летнего Моуринью уволили из лондонского "Тоттенхэма" после серии неудачных результатов.
Что касается "Зенита", то команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак, который близок к завоеванию третьего чемпионства подряд.
Не пропустите: Кейн поддержал Моуринью. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" определил четырёх кандидатов на замену Моуринью
-
"Реал", "Барселону" и "Атлетико" не исключат из Ла Лиги: названа причина
-
"Баварию", "Боруссию" Д и "Порту" могут вернуть в Лигу Чемпионов
-
Перес исключил возвращение Роналду в "Реал"
-
СМИ узнали размер неустойки Газизова за уход из "Спартака"
Лента новостей
-
"Спартак" вслед за "Ростовом" поддержал главу судейского комитета РФС
-
Перес рассказал о переговорах с Лапортой по поводу создания Суперлиги Европы
-
Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде
-
Моуринью отказался комментировать своё увольнение из "Тоттенхэма"
-
"Ростов" опубликовал заявление о судействе в РПЛ
-
Перес допустил сокращение длительности футбольных матчей
-
"Тоттенхэм" определил четырёх кандидатов на замену Моуринью
-
Бекхэм раскритиковал создание Суперлиги Европы
-
"Реал", "Барселону" и "Атлетико" не исключат из Ла Лиги: названа причина
-
Перес прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса
-
Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться в "Спартак"
-
1
"Баварию", "Боруссию" Д и "Порту" могут вернуть в Лигу Чемпионов
-
Кокорин пропустит седьмой матч "Фиорентины" подряд
-
Перес исключил возвращение Роналду в "Реал"
-
Клубам не из Суперлиги пообещали крупные солидарные выплаты
-
Орлов опасается, что Моуринью возглавит "Зенит"
-
СМИ узнали размер неустойки Газизова за уход из "Спартака"
-
Уткин высказался о создании Суперлиги Европы
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
Перес уверен, что игрокам и клубам удастся избежать наказания от УЕФА