Орлов опасается, что Моуринью возглавит "Зенит"

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов надеется, что Жозе Моуринью не станет главным тренером питерского "Зенита".

"Не дай бог Моуринью захочет прийти в "Зенит"! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен. У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев. Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в "Манчестер Юнайтед", потом в "Тоттенхэме" - и там не пошло, и здесь. Значит, в Англии на него спроса не будет", - сказал Орлов.

Напомним, что в понедельник 58-летнего Моуринью уволили из лондонского "Тоттенхэма" после серии неудачных результатов.

Что касается "Зенита", то команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак, который близок к завоеванию третьего чемпионства подряд.

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