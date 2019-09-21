Орлов: "Отказ РФС регистрировать Кокорина - это удар по Черчесову"

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Орлов: "Отказ РФС регистрировать Кокорина - это удар по Черчесову"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов посетовал, что отказ комитета РФС по статусу игроков регистрировать нападающего "Зенита" Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона навредит сборной России.

"Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову как по тренеру сборной. Кокорин, конечно потенциальный кандидат в национальную сборную, поэтому ему надо играть. Надо, чтобы Александру хотя бы разрешили играть за "Зенит-2". Где-то же надо Кокорину играть в футбол", - сказал Орлов.

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

Что касается сборной России, то в национальную команду скандального форварда не вызывали с лета 2016 года.

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