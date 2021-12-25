Орлов ответил на слова Дзюбы

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Журналист Геннадий Орлов ответила на слова форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который сказал следующее: "Геннадий Сергеевич парадоксален. Он в один день скажет, что Дзюба явление в российском футболе, а через время что Дзюба уже все. Мне кажется, он забывает, что говорил. Он обиделся на меня из-за слова "флюгер", но в принципе я правду сказал. На самом деле он по сей день мои слова подтверждает".

"Все просто. Если Дзюба играет хорошо – Орлов говорит, что он молодец. Но если он не играет – тогда Геннадий Орлов говорит, что он не играет и не бежит назад. Он что, хочет, чтобы его все время хвалили? Он неприкасаемый какой-то? Футболист должен быть готов к критике.

То, что Дзюба сейчас не такой, каким был три года назад, – это же очевидно, это видит каждый. Я просто констатирую. Наверное, он считает, что если я когда-то хорошо о нем говорил, то так и должен продолжать. Но я оцениваю не его человеческие качества, а его футбольное мастерство. Он для меня только игрок, и все.

Естественно, он меня называет флюгером. Что он под этим подразумевает? Флюгер всегда по ветру движется туда-сюда, но если ты играешь хорошо – флюгер в одну сторону. Но если ты не попадаешь в основной состав "Зенита", то что тогда делать? Ну все, критика. Философия футболистов проста: говори про меня только хорошее, а плохое уже не нравится.

Так и Дзюба. Он должен быть готов. Я же вижу, как работают западные журналисты, и всегда на них равнялся. И Кройффа критиковали, и Марадону, когда они играли спустя рукава. В этом смысл оценки спортивного эксперта.

Для меня Дзюба – это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить. Его фразы не вызывают интереса у меня. Он просто игрок футбольной команды "Зенит", и мы вместе переживаем за то, как играет клуб.

Я вот не понимаю, как клуб не заметил, что он на награждении "Зенита" золотыми медалями чемпионата России вышел в костюме киногероя. Футболка, в которой ты играешь и стал чемпионом, – это самое ценное. Футбол – это командная игра, но тут один человек решил выпендриться. Ну вот что это такое?

Это редкий случай, когда "Вираж" такую обструкцию ему устраивает. Такого никогда не было в "Зените", ну, может, только на Быстрове такое частично было. Теперь Дзюбе будет еще тяжелее, потому что когда он уменьшил объем своей физической деятельности на футбольном поле, он будет подвергнут критике.

Он уже не нужен "Зениту". Нужно выпускать молодых на это место. Он несостоятельный в Лиге чемпионов, на которую равняется клуб. Его время уходит. Ну вот сколько он еще сможет играть? Только Ибрагимович долго играет, но он непохож на Дзюбу. Он намного лучше в свои 40 лет, больше двигается и выигрывает борьбу", – сказал Орлов.

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