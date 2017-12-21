Орлов: "Почему всех волнует, что делал Кокорин? Он же стрелял не в человека, а в воздух"
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил поддержку нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который стрелял из пистолета на свадьбе своего друга.
"Какая разница, что Кокорин делал на свадьбе у своего товарища? Почему это всех так волнует?. А вы на Новый год не будете стрелять из петард? Многие будут. Ну, он же стрелял не в человека, он стрелял в воздух. В Осетии и вообще на Кавказе принято стрелять, и они без этого не могут. Но не по людям, а в воздух. Ну что в этом плохого?
Что бы Кокорин ни сделал, сразу начинается. Есть такие журналисты, вскормленные такими желтыми сенсациями. Александр отдыхает, ему надо залечить ахиллово сухожилие. Сейчас для него это главная проблема.
Необходимо разобраться из какого пистолета он стрелял. Может быть, он малокалиберный. С чего вы взяли, что это боевой пистолет? В МВД сообщили, что никаких обращений по поводу стрельбы Кокорина не было. Там открыто сообщили, что никаких претензий к футболисту нет", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Напомним, что летом 2016 года Кокорин и Павел Мамаев, находясь в ресторане в Монако заказали шампанского на 250 тысяч евро, которое вынесли под гимн России.
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