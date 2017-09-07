Орлов: "Почему за перенос медиацентра платим мы, петербуржцы?"

Теги зенит санкт-петербург

Орлов: "Почему за перенос медиацентра платим мы, петербуржцы?"

Известный комментатор Геннадий Орлов недоволен тем, что демонтаж и монтаж нового медиацентра на стадионе "Санкт-Петербург" будет финансироваться из городского бюджета Санкт-Петербурга.

"Когда шел Кубок конфедераций, я узнавал, кто решил построить медиацентр именно там, где надо выкатывать поле. Мне сказали, что так решил оргкомитет. Есть два оргкомитета: в ФИФА и в России. Почему из бюджета город должен оплачивать то, что придумали в ФИФА или в российском оргкомитете? Или тут какое-то плутовство. Кто-то недоговаривает. 400 миллионов - это только чтобы его разобрать. Но где будут создавать новый? На этом же месте - это ещё 400 миллионов, а потом разбирать - еще 400 миллионов.

Я житель Петербурга, и почему наши деньги должны туда идти, по чьей прихоти? Вот где главный вопрос, а об этом никто почему-то не упоминает. Ребята, а кто придумал дурацкое решение, чтобы на том месте, которое специально подготовлено, залито бетоном для выкатывания футбольного поля, поставили медиагородок? Там что, не хватает места возле стадиона? Почему мы, петербуржцы, платим за это деньги?" - приводит слова Орлова "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

Напомним, что строительство стадиона "Санкт-Петербург" обошлось более, чем в 48 миллиардов рублей.

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