Орлов поддержал идею создать в Санкт-Петербурге ещё одну команду для участия в РПЛ

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает необходимым расширить представительство Санкт-Петербурга в РПЛ.

Сейчас в высшем российском футбольном дивизионе из северной столицы играет только "Зенит".

"Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была ещё одна команда в Премьер-лиге. Нас почти шесть миллионов, болельщиков хватит.

Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства. Помню, как "Динамо" создавали", - сказал Орлов.

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