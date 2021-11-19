Орлов поддержал идею создать в Санкт-Петербурге ещё одну команду для участия в РПЛ

Теги геннадий орлов

Орлов поддержал идею создать в Санкт-Петербурге ещё одну команду для участия в РПЛ

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает необходимым расширить представительство Санкт-Петербурга в РПЛ.

Сейчас в высшем российском футбольном дивизионе из северной столицы играет только "Зенит".

"Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была ещё одна команда в Премьер-лиге. Нас почти шесть миллионов, болельщиков хватит.

Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства. Помню, как "Динамо" создавали", - сказал Орлов.

Не пропустите: Орлов высказался о возможной смене главного тренера в сборной России. | http://soccernews.ru
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