Орлов поделился мнением о ситуации с возможным переходом Кокорина в "Сочи"

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Орлов поделился мнением о ситуации с возможным переходом Кокорина в "Сочи"

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" прокомментировал ситуацию, связанную с возможным переходом форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды.

"Он считает, что останется в "Зените". Семак говорит, что он ему нужен. И он говорит, что остается в "Зените". А ему говорят… Ни с кем никаких договоренностей не было, это все фейки. Да, с ним, наверное, разговаривали, но не конкретно об аренде в "Сочи". Разговоры разные могут быть, но он никому не давал согласия и, главное, не изъявлял желания", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что судьба Кокорина решится 29 января.

"Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Впрочем, футболист отказывается менять клуб и поэтому на данный момент находится на сборе "Зенита".

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