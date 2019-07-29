Орлов поделился мнением об интересе "Зенита" к Малкому

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе вингера "Барселоны" Малкома в "Зенит".

"Если Медведев открыто заявил об этом, то у "Зенита" неплохие шансы на трансфер. Разумеется, "Зенит" хочет подписать игрока, но идет борьба со многими топ-клубами Европы. Малком отличный игрок, который усилит "Зенит". Сутормин неважно сыграл с "Оренбургом", и клубу нужен такой футболист на фланг", - заявил Орлов.

Напомним, что "Барселона" хочет выручить с продажи Малкома не менее 40 миллионов евро.

Читайте также: Медведев: "Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому "Зенит". | http://soccernews.ru