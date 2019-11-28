Орлов поделился ожиданиями от матча между "Зенитом" и "Спартаком"

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Орлов поделился ожиданиями от матча между "Зенитом" и "Спартаком"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящей игре между "Зенитом" и "Спартаком".

"Найдет ли "Зенит" силы на "Спартак"? Здесь два фактора. Во-первых, психология, так как после победы футболисты восстанавливаются быстрее. Во-вторых, мотивация, а в играх против "Спартака" она всегда на высоком уровне. Думаю, "Зениту" будет труднее против "Динамо".

Какой из клубов сейчас сильнее? "Зенит" опережает "Спартак" на 17 очков, поэтому в 17 раз и сильнее (смеется), - заявил Орлов.

Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 1 декабря.

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