Орлов поделился ожиданиями от матча между "Зенитом" и "Спартаком"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящей игре между "Зенитом" и "Спартаком".
"Найдет ли "Зенит" силы на "Спартак"? Здесь два фактора. Во-первых, психология, так как после победы футболисты восстанавливаются быстрее. Во-вторых, мотивация, а в играх против "Спартака" она всегда на высоком уровне. Думаю, "Зениту" будет труднее против "Динамо".
Какой из клубов сейчас сильнее? "Зенит" опережает "Спартак" на 17 очков, поэтому в 17 раз и сильнее (смеется), - заявил Орлов.
Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 1 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14