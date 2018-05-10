Орлов подверг критике наставника "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за его слова о том, что в команде некому забивать голы.
"Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам. Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное - не поверил в Дзюбу и Шатова.
Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, но кто их заменит? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл "Зенит". Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав "Зенита", хуже них", – приводят слова Манчини российские СМИ.
Напомним, что после 29 туров "Зенит" занимает 5 место в Премьер-лиге, а Манчини намерен покинуть клуб.
Не пропустите: Луческу: "Я обижен на Манчини". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бельерин прокомментировал свое будущее в "Арсенале"
-
РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон
-
Черчесов назвал главную цель сборной России на ЧМ-2018
-
Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"
-
Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению
-
Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй
-
Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе
-
"Милан" может пригласить Сарри
-
Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"
-
"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна
-
"Ювентус" готов продать Игуаина
-
"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей
-
УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне
-
"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии
-
Моуринью определился с заменой для Мартиаля
-
Куртуа рискует пропустить финал Кубка Англии
-
Президент РФПЛ назвал город, который примет матч за Суперкубок России
-
"Арсенал" нацелился на защитника ПСЖ
-
Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018
-
"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|ЦСКА Москва
|29
|55
|4
|Краснодар
|29
|53
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|29
|40
|7
|Арсенал Тула
|29
|39
|8
|Ахмат
|29
|38
|9
|Динамо Москва
|29
|37
|10
|Урал
|29
|37
|11
|Рубин
|29
|37
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|29
|34
|14
|Анжи
|29
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13