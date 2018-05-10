Орлов подверг критике наставника "Зенита"



Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за его слова о том, что в команде некому забивать голы.

"Это художественная фраза, беллетристика. Манчини, дорогой, каждого игрока, которого взяли в команду, ты утвердил сам. Если он не поставит галочку напротив фамилии, то этого игрока не будет в команде. Значит, ты видел. Изучив историческое наследие Роберто, я сделал вывод, что он недооценил российский футбол, а самое страшное - не поверил в Дзюбу и Шатова.

Ну хорошо, не видишь в Дзюбе и Шатове игроков, но кто их заменит? Они футболисты сборной России, и оба выиграли дуэль с тренером. От этого проиграл "Зенит". Такого никогда не было, даже в российском футболе. Дзюба и Шатов востребованы, а те, кого Манчини ставит в основной состав "Зенита", хуже них", – приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что после 29 туров "Зенит" занимает 5 место в Премьер-лиге, а Манчини намерен покинуть клуб.

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