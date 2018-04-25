Орлов подверг критике работу Карреры



Комментатор Геннадий Орлов, который является фанатом "Зенита", оценил работу тренеров лидеров Премьер-лиги.

"Я продолжаю утверждать, что Каррера – это еще несостоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа.

На сегодня лидер среди тренеров – это Гончаренко. Кучаев, Чалов, Головин – какие ребята, как они все заблистали.

И в "Локомотиве" есть два Миранчука. Хотим мы этого или нет, но они прибавили под руководством Семина. Вот где тренеры работают. Два клуба – "Локомотив" и ЦСКА", – приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" из-за двух поражений подряд опустился на третье место в Премьер-лиге, а также вылетел из Кубка России, проиграв в полуфинале скромному "Тосно".

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