Орлов: "После перехода в "Сочи" у Кокорина больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова, Комличенко, Соболева и Чалова"

Теги геннадий орловфк сочиалександр кокоринроссия

Орлов: "После перехода в "Сочи" у Кокорина больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова, Комличенко, Соболева и Чалова"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высоко оценивает шансы форварда "Сочи" Александра Кокорина на возвращение в сборную России в ближайшие месяцы.

"На мой взгляд, уход Кокорина в "Сочи" - единственное верное решение. Все же понимают, что главный стимул - это попасть в сборную. А почему нет? Первый контрольный матч команде Черчесова предстоит сыграть против шведов уже 28 марта. Допускаю, что наш главный тренер включит Кокорина в состав, чтобы посмотреть на его нынешние возможности. У нас же нет нападающих, кроме Дзюбы!

Комличенко, Смолов и Чалов? Постойте. Их нельзя назвать игроками, которые проходят под первым номером. Чалов не слишком хорош при оборонительных действиях. А в сборной нужно уметь делать всё. А Кокорин быстрее. Это по юношам - в 16-17 лет - Кокорин и Смолов были примерно равны по уровню. Сейчас я так сказать не могу. Черчесов наверняка видел контрольные матчи "Зенита" на сборах. У Кокорина наигранная связка с Дзюбой. Они здорово друг друга дополняют, чувствуют. Этот дуэт может в итоге сработать и в сборной.

Соболев? Посмотрим, как он адаптируется в новой команде. При этом считаю его интересным нападающим, который способен играть в одно касание. Это очень хорошее качество, отдаю ему должное. Но у Кокорина больше опыта. Потому я и считаю, что теперь, после перехода в "Сочи", на бумаге у него больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова. Комличенко, Соболева и Чалова", - сказал Орлов.

Напомним, что Кокорин не вызывался в сборную России с ноября 2017 года. На групповом этапе Евро-2020 команде предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.

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