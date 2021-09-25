Орлов посоветовал "Спартаку" вернуть Дзюбу
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому "Спартаку" стоит задуматься о возвращении из "Зенита" форварда Артёма Дзюбы.
"У меня нет никаких отношений с Дзюбой, я с ним не общаюсь. Когда он играет хорошо, я говорю, что он хорош. Когда останавливается и не тренируется, я обозначаю эту проблему. Сейчас Дзюба набирает форму, и конечно он очень полезен в "Зените". Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет.
Ребят, у него футбольный интеллект. Он воспитан Халком. Поэтому он легко играет с Малкомом, Клаудинью, Венделом. Сейчас "Зенит" нас будет радовать. Это будет футбольное шоу. Дзюба воспитан не только Халком, но и школой московского "Спартака"? Да, школа у Дзюбы - она спартаковская. Поэтому я бы на месте "Спартака" позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал", - сказал Орлов.
33-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". Он выступал за "красно-белых" до 2015 года, после чего ушёл в "Зенит" на правах свободного агента.
Контракт нападающего с "сине-бело-голубыми" рассчитан до окончания сезона 2021/22 с опцией продления еще на 12 месяцев.
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